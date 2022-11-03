Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко разобрала события, которые больше всего волнуют украинцев.

На своей странице в Instagram Падалко сделала подборку самых громких новостей на 252 день полномасштабной войны рф против Украины.

Во-первых, ведущая подчеркнула, что ситуация на Донбассе обостряется, оккупанты атакуют в Донецкой области с трех направлений близ Угледара. Ночью на подступах к Киеву силы ПВО уничтожили 6 иранских дронов, запущенных россиянами. Также оккупанты заявили о завершении «эвакуации» населения из правобережной части Херсонщины и ограничили движение транспорта через Днепр.

Маричка также отметила, что 37 процентов украинцев потеряли работу во время войны и не работают сейчас. Полноценно может работать только 36 процентов.

Сообщается, что украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от рф, из фонда, который будет наполняться средствами арестованных активов российских банков и предприятий.

Кроме того, одесситы в очередной раз показали свое отношение к памятнику российской императрице Екатерине II.

"Подготовка к зиме – задача гражданских номер один. Инициатива Ukraine Now опубликовала несколько советов (фото 8). Добавлю от себя, мы еще перед войной купили на каждого члена семьи военный спальник, потому что думали, что отопление пропадет еще в феврале. Очень понадобились", - добавила Маричка Падалко.

Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

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