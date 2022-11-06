На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что сейчас Украина стоит за свою свободу на всех фронтах – и на военном, и на и гражданском. Камеры запечатлели момент, как одномоментно Киев погружается во тьму, когда начинаются отключения из-за разбомбленных россиянами подстанций.

Также ведущая представила подборку самых обсуждаемых тем. Сейчас враг бросает все больше сил для продвижения на Донбассе, ВСУ держат оборону Бахмута (видео 2). Тем временем Херсонская ОГА опустела. Враг пошел не по-английски, а по-русски, прихватив все, что смог (видео 3)

«Не все мобилизованные россияне еще попали в Украину, некоторые еще «бунтуют» дома, в частности, в Казани (видео 5)

Оккупанты жалуются, что командиры не позволяют забирать тела погибших: «Нет тела – нет дела» (видео 6)

«Относился к Володе, как к своему ребенку» - Лукашенко обиделся на Киев за наложенные санкции (видео 7)

Пограничная служба Украина поделилась первыми кадрами возвращения домой из плена своих героев в рамках крупного обмена, состоявшегося 3 ноября (видео 8)» - публикует Падалко.

Также она добавила, в российском Екатеринбурге взорвали железнодорожный состав с горючим, подготовленный для отправки в Украину. Ответственность взяло на себя движение легиона «Свободу России» (видео 9)

Украинцев не испугать никакими тревогами – маленькая девочка поет «Красную калину» по дороге в подземный паркинг (видео 10).

Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

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