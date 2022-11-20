Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася у мережі про досить важливі теми для суспільства.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна порушила важливі теми для українців та обговорила також чому ми зараз можемо нестерпно кохати один одного та водночас ненавидіти. За словами ведучої, є безліч питань, які варто порушувати та обговорювати.

«Як зберегти кохання в умовах війни? Які головні претензії одна до одної сьогодні у парах? Чому чоловіки та жінки по-різному сприймають війну? У яких випадках сьогодні варто рятувати шлюб, а яких немає?

Поради парам, які живуть разом під час війни... Поради тим, хто живе в різних країнах... Що відчувають чоловіки, що залишилися вдома самі? Як правильно спілкуватися із чоловіком, якщо він на фронті? Якщо вирують емоції, що руйнують стосунки, що робити? Про все це поговорили!» - Розповіла Марія в новому інтерв'ю.

Шанувальники також обговорили в мережі почуте:

«Боже, яке неймовірне, чутливе, змістовне інтерв'ю; Дякую вам за те, що порушуєте дуже важливі теми; Дякую Вам Маша за такі важливі розмови 🙌; У кожного відповіді ці питання будуть зовсім різні тому, що всі під час війни перебувають у різних умовах. Жодної панацеї бути не може».

З недавніх пір артистку критикують за те, що вона надмірно схудла і тепер виглядає не так, як раніше.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.