Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина подняла важные темы для украинцев и обсудила также почему мы сейчас можем невыносимо любить друг друга и одновременно ненавидеть. По словам ведущей, есть множество вопросов, которые стоит поднимать и обсуждать.

«Как сохранить любовь в условиях войны? Какие главные претензии друг к другу сегодня в парах? Почему мужчины и женщины по-разному воспринимают войну? В каких случаях сегодня стоит спасать брак, а в каких нет?

Советы парам, живущим вместе во время войны… Советы тем, кто живет в разных странах... Что чувствуют мужчины, оставшиеся дома сами? Как правильно общаться с мужчиной, если он на фронте? Если бушуют эмоции, разрушающие отношения, что делать? Обо всем этом поговорили!» - рассказала Мария в новом интервью.

Поклонники также обсудили в сети услышанное:

«Боже, какое невероятное, чувствительное, содержательное интервью; Благодарю вас за то, что поднимаете очень важные темы; Спасибо Вам Маша за такие важные разговоры🙌; У каждого ответы на эти вопросы будут совершенно разные потому, что все во время войны находятся в разных условиях. Никакой панацеи быть не может».

С недавних пор артистку критикуют за то, что она чрезмерно похудела и теперь выглядит не так, как прежде.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.