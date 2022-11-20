Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина подняла важные темы для украинцев и обсудила также почему мы сейчас можем невыносимо любить друг друга и одновременно ненавидеть. По словам ведущей, есть множество вопросов, которые стоит поднимать и обсуждать.
«Как сохранить любовь в условиях войны? Какие главные претензии друг к другу сегодня в парах? Почему мужчины и женщины по-разному воспринимают войну? В каких случаях сегодня стоит спасать брак, а в каких нет?
Советы парам, живущим вместе во время войны… Советы тем, кто живет в разных странах... Что чувствуют мужчины, оставшиеся дома сами? Как правильно общаться с мужчиной, если он на фронте? Если бушуют эмоции, разрушающие отношения, что делать? Обо всем этом поговорили!» - рассказала Мария в новом интервью.
Поклонники также обсудили в сети услышанное:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Переговоры Украины и РФ: у Байдена сделали заявление об окончании войны
"Бавовна" встряхнула пригород Петербурга, столб огня виден за километры: первые кадры и детали
"Там вообще всё в огне": жилая многоэтажка взорвалась в рф, количество жертв растет, кадры с места
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
«Боже, какое невероятное, чувствительное, содержательное интервью; Благодарю вас за то, что поднимаете очень важные темы; Спасибо Вам Маша за такие важные разговоры🙌; У каждого ответы на эти вопросы будут совершенно разные потому, что все во время войны находятся в разных условиях. Никакой панацеи быть не может».
С недавних пор артистку критикуют за то, что она чрезмерно похудела и теперь выглядит не так, как прежде.
Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.
Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.