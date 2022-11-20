Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.
Зараз співачка поїхала до Пакистану, де вирішила дати серію концертів у Карачі та Лахорі, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка.
19 листопада Камалія виступила в найбільшому місті Пакистана Карачі. На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, зроблене після концерту, коли їй довелося "втікати" від публіки.
"Втеча від фанів) Інакше б тримали до ранку! 😂", — жартує співачка.
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Шанувальники в коментарях підтримали українську артистку:
"Жінка- Діва 🌹🌹🌹Божої ласки вам, наша українська красуне";
"Камалія, де черпаєте стільки енергії ? Браво!";
"Захоплююсь Вашою творчістю та Вами як прекрасною жінкою! Хотіла потрапити на концерт в Карачі, але, на жаль, побачила в інстаграмі за 40 хв до початку".
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