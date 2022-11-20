Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины благодаря своему мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, уехала в Пакистан.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.

Сейчас певица отправилась в Пакистан, где решила дать серию концертов в Карачи и Лахоре, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа.

19 ноября Камалия выступила в самом большом городе Пакистана Карачи. На своей странице в Instagram артистка разместила видео, сделанное после концерта, когда ей пришлось "убегать" от публики.

"Бегство от фанатов) Иначе бы держали до утра! 😂", — шутит певица.

Поклонники в комментариях поддержали украинскую артистку:

"Женщина- Дива 🌹🌹🌹Божьей милости вам, наша украинская красавица";

"Камалия, где черпаете столько энергии? Браво!";

"Увлекаюсь Вашим творчеством и Вами как прекрасной женщиной! Хотела попасть на концерт в Карачи, но, к сожалению, увидела в инстаграмме за 40 мин до начала".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

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