Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.
Сейчас певица отправилась в Пакистан, где решила дать серию концертов в Карачи и Лахоре, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа.
19 ноября Камалия выступила в самом большом городе Пакистана Карачи. На своей странице в Instagram артистка разместила видео, сделанное после концерта, когда ей пришлось "убегать" от публики.
"Бегство от фанатов) Иначе бы держали до утра! 😂", — шутит певица.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
"Бавовна" встряхнула пригород Петербурга, столб огня виден за километры: первые кадры и детали
Онуфрийчук из "Танці з зірками" из-за границы неожиданно обратилась к Сумской и Ребрик: "Меня, например..."
"Пытаются уничтожить": Яма из "Танців з зірками" взвыл по Украине, сидя за границей
Поклонники в комментариях поддержали украинскую артистку:
"Женщина- Дива 🌹🌹🌹Божьей милости вам, наша украинская красавица";
"Камалия, где черпаете столько энергии? Браво!";
"Увлекаюсь Вашим творчеством и Вами как прекрасной женщиной! Хотела попасть на концерт в Карачи, но, к сожалению, увидела в инстаграмме за 40 мин до начала".
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.