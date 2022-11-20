Молода гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова активно веде свій блог, розповідає про життя та ділиться лайфхаками для гарної постаті. Нерідко дівчина стикається з критикою.

Після того, як Даша збільшила губи, вона часто отримує зухвалі та недоречні зауваження інших людей щодо свого зовнішнього вигляду. Одні критикують її фігуру, інші зациклюються на зроблених губах та засуджують неприродну форму.

Ульянова ж вважає за краще робити те, що подобається і не приховує цього, зауважуючи: вибір бути такий - це насамперед саме її вибір. Тому і без макіяжу та модного вбрання вона легко показує себе в домашній обстановці, не користуючись особливою обробкою кадрів.

"Я ось що собі думаю ...." - Заінтригувала Даша.

А раніше дівчина знову вразила підтягнутою фігурою, цікавим вбранням та макіяжем. Як правило, Даша намагається показувати різні луки, проте завжди наголошує саме на формах. Після схуднення дівчина стежить за собою особливо ретельно.

«Боже, як гарна 😍; Даша, ти шикарна! 😍 one love 🫦💞; Мені цікаво, де все ж таки підсушили волосся?)🤔😁; Красуня😍; Красуня❤️; Добре; 😍а коли така як Даша то вдвічі 😍» - пишуть у мережі.

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