Гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", показала, какой она бывает дома без всяких трендовых образов.

Молодая гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова активно ведет свой блог, рассказывает о жизни и делится лайфхаками для красивой фигуры. Нередко девушка сталкивается с критикой.

После того, как Даша увеличила губы, она часто получает дерзкие и неуместные замечания других людей по поводу своего внешнего вида. Одни критикуют ее фигуру, другие зацикливаются на сделанных губах и осуждают неестественную форму.

Ульянова же предпочитает делать то, что нравится и не скрывает этого, подмечая: выбор быть такой - это прежде всего именно ее выбор. Поэтому и без макияжа и модных нарядов она легко показывает себя в домашней обстановке, не пользуясь особой обработкой кадров.

"Я вот что себе думаю...." - заинтриговала Даша.

А ранее девушка снова впечатлила подтянутой фигурой, интересным нарядом и макияжем. Как правило, Даша старается показывать разные луки, однако всегда делает акцент именно на формах. После похудения девушка следит за собой особенно тщательно.

«Боже, как хороша 😍;Даша, ты шикарна!!! 😍 one love 🫦💞; Мне интересно, где все же подсушили волосы?)🤔😁; Красотка😍; Красотка❤️; Хорошо; 😍а когда такая как Даша то вдвое 😍» - пишут в сети.

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