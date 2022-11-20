На своїй сторінці в Instagram зірка показала кадри з підстанції, по якій окупанти гатять особливо часто.
"Ось цей обгорілий велет, як із космічної саги - трансформатор, серце кожної підстанції. Після таких «поранень» відновити його практично неможливо. Виготовити новий - це 12-18 місяців: такого часу ми не маємо, зима вже тут. Тому наші шукають такі штуки за кордоном. А їх ще й треба якось привезти - залізницею…", — пише Алла Мазур.
Ведуча наголосила, що наші енергетики працюють майже безперервно, у кілька змін, в мороз і сніг.
"Ну і зрозуміла, чому одні будинки можуть відключати частіше, а інші рідше, хоч вони і в однакових умовах: що нас так дратує. Коли аварійно треба знизити напругу в мережі, щоб вона не розвалилась - вирубають насамперед тих, хто «їсть» більше: цілими вузлами. Якщо ви на лінії, де багато великих споживачів і нема критичної інфраструктури - будинок вимикатимуть частіше", — пояснила вона.
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Алла Мазур також дала українцям один лайфхак: коли з‘являється нарешті електрика - від радості не треба вмикати все зразу.
"Бо так ми і сигналізуємо: ось тут «їдять» електрики найбільше. Для себе вирішила: поживемо вдома в економрежимі. Ми з енергетиками - в одному човні. Маємо прорватися. Пережити зиму - і перемогти", — додала ведуча.
Нагадаємо, телеведуча "1+1" Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.
Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.
Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.