На своей странице в Instagram звезда показала кадры с подстанции, по которой оккупанты бьют особенно часто.

"Вот этот обгоревший великан, как из космической саги – трансформатор, сердце каждой подстанции. После таких «ранений» восстановить его практически невозможно. Изготовить новый – это 12-18 месяцев: такого времени мы не имеем, зима уже здесь. Поэтому наши ищут такие штуки за границей. А их еще и нужно как-то привезти - по железной дороге…", - пишет Алла Мазур.

Ведущая отметила, что наши энергетики работают почти непрерывно, в несколько смен, в мороз и снег.

"Ну и поняла, почему одни дома могут отключать чаще, а другие реже, хоть они и в одинаковых условиях: что нас так раздражает. Когда аварийно нужно снизить напряжение в сети, чтобы оно не развалилось – вырубают прежде всего тех, кто «ест» больше: целыми узлами. Если вы на линии, где много крупных потребителей и нет критической инфраструктуры, дом будут выключать чаще", — пояснила она.

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Алла Мазур также дала украинцам один лайфхак: когда появляется, наконец, электричество - от радости не надо включать все сразу.

"Потому что так мы и сигнализируем: вот здесь "едят" электричества больше всего. Для себя решила: поживем дома в экономрежиме. Мы с энергетиками - в одной лодке. Должны прорваться. Пережить зиму - и победить", - добавила ведущая.

Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.