Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, яким може бути щасливий вихідний разом із близьким.

Відома українська актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина раніше активно знімалася у різних проектах, фільмах та серіалах. Наразі більшість проектів поставлено на паузу, проте це не заважає зірці розвиватися.

Ксенія Мішина почала більше розповідати про себе в Інстаграм, ділиться зауваженнями в особистому блозі та вражає кадрами. Вона говорить про духовні практики, йогу, розвиток та змінює життєві звички. При цьому Ксенія дозволяє собі розслаблятися.

Іноді артистка влаштовує чит-дей разом із сином, вирушає на відпочинок та чесно ділиться своїм ідеальним вихідним, без обмежень на правильне харчування.

«Син сьогодні запросив мене на побачення. Пострибати» – з гумором помітила Мішина.

Також раніше Ксенія помітила спосіб досягти плоского живота:

«Дівчатка, хочете гарний, підтягнутий живіт? Вакуум щодня (крім критичних днів). Повний видих, втягнути живіт, рахуємо до 25 (або скільки зможете), і так чотири підходи! - Поділилася своїм методом Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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