Известная украинская актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина ранее активно снималась в различных проектах, фильмах и сериалах. Сейчас большинство проектов поставлено на паузу, однако это не мешает звезде развиваться.
Ксения Мишина стала больше рассказывать о себе в Инстаграм, делится замечаниями в личном блоге и впечатляет кадрами. Она говорит о духовных практиках, йоге, развитии и меняет жизненные привычки. При этом Ксения позволяет себе и расслабляться.
Иногда артистка устраивает чит-дэй вместе с сыном, отправляется на отдых и честно делится своим идеальным выходным, без ограничений на правильное питание.
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«Сын сегодня пригласил меня на свидание. Попрыгать» - с юмором подметила Мишина.
Также ранее Ксения подметила способ добиться плоского живота:
«Девочки, хотите красивый, подтянутый живот? Вакуум каждый день (кроме критических дней). Полный выдох, втянуть живот, считаем до 25 (или сколько сможете), и так четыре подхода!» - поделилась своим методом Ксения.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
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