Катерина Репяхова вирішила розповісти користувачам мережі про те, у кого її син "взяв" таке світле волосся.

Як повідомляє Politeka.net, блогер Катерина Репяхова та український артист Віктор Павлик не раз отримували в мережі досить негативні коментарі на свою адресу. Для артиста цей шлюб став уже четвертим, а для дівчини - першим.

Репяхова молодша за артиста на 29 років, тому часто в Інстаграм вона отримує досить негативні слова на адресу своєї поведінки та реакції на слова інших. При цьому вона продовжує піаритися у соціальних мережах та всіляко привертає увагу до своєї родини.

«Брат❤️ Відповідь на запитання у кого Михась Блондин 😁» - пише Катерина.

У мережі також відреагували: Швидше у тебе, ніж у Роми 😍❤️😍 ти ж у нас блондинка, одна я ні туди ні сюди 😂».

Репяхова додала: «Я темно руся 😂 Рома блондин)) був, в дитинстві) Мишко теж, думаю, потемніє)».

Раніше Катерина вирішила розповісти користувачам мережі факт про українського співака Віктора Павлика.

"Цікавий факт про мого чоловіка. Якщо щось раптом трапляється з автомобілем, то він не спокійно спатиме - поки все не підлатаємо і поремонтірум. Тому Сашко, наш друг, йде виправляти подряпину на машині", - розповіла Катерина Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.