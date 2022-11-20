Как сообщает Politeka.net, блогер Екатерина Репяхова и украинский артист Виктор Павлик не раз получали в сети довольно негативные комментарии в свой адрес. Для артиста этот брак стал уже четвертым, а вот для девушки - первым.
Репяхова младше артиста на 29 лет, поэтому часто в Инстаграм она получает довольно негативные слова в адрес своего поведения и реакции на слова других. При этом она продолжает пиариться в социальных сетях и всячески привлекает внимание к своей семье.
«Брат❤️ Ответ на вопрос у кого Михась Блондин 😁» - пишет Катерина.
В сети также отреагировали: Скорее у тебя, чем у Ромы 😍❤️😍 ты же у нас блондинка, одна я ни туда ни сюда 😂».
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Репяхова добавила: «Я темно русая 😂 Рома блондин)) был, в детстве) Миша тоже, думаю, потемнеет)».
Ранее Катерина решила рассказать пользователям сети факт об украинском певце Викторе Павлике.
"Интересный факт о моем муже. Если что-то вдруг случается из автомобилем, то он не будет спокойно спать - пока все не подлатаем и поремонтирум. Потому Саша, наш друг, идет исправлять царапину на машине", - рассказала Екатерина Репяхова.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.