Екатерина Репяхова решила рассказать пользователям сети о том, у кого ее сын "взял" такие светлые волосы.

Как сообщает Politeka.net, блогер Екатерина Репяхова и украинский артист Виктор Павлик не раз получали в сети довольно негативные комментарии в свой адрес. Для артиста этот брак стал уже четвертым, а вот для девушки - первым.

Репяхова младше артиста на 29 лет, поэтому часто в Инстаграм она получает довольно негативные слова в адрес своего поведения и реакции на слова других. При этом она продолжает пиариться в социальных сетях и всячески привлекает внимание к своей семье.

«Брат❤️ Ответ на вопрос у кого Михась Блондин 😁» - пишет Катерина.

В сети также отреагировали: Скорее у тебя, чем у Ромы 😍❤️😍 ты же у нас блондинка, одна я ни туда ни сюда 😂».

Репяхова добавила: «Я темно русая 😂 Рома блондин)) был, в детстве) Миша тоже, думаю, потемнеет)».

Ранее Катерина решила рассказать пользователям сети факт об украинском певце Викторе Павлике.

"Интересный факт о моем муже. Если что-то вдруг случается из автомобилем, то он не будет спокойно спать - пока все не подлатаем и поремонтирум. Потому Саша, наш друг, идет исправлять царапину на машине", - рассказала Екатерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.