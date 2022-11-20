За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.
20 листопада а усьому світі відзначається Міжнародний день дитини, започаткований Генеральною асамблею ООН та ЮНІСЕФ. Із цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Дмитро Монатик показав зворушливі кадри свого візиту в Охматдит у Києві.
"Дуже хочеться, щоб наші діти росли в мирі та пам’ятали своє дитинство яскравим, спокійним та різнобарвним. Щоб не чули ракет, вибухів, сирен та пострілів, а створювали свої мрії, які згодом впевнено перетворюватимуться на життєві цілі… добрі та корисні", — наголосив Діма.
Відвідавши декілька днів тому Охматдит, співак доєднався до арт-терапії для дітей, які проходять там лікування.
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"Разом ми створили квітку, що розмалювали діти. Дякую організаторам та лікарям, що підтримуєте моральний стан нашого майбутнього покоління. Це надзвичайно важливо!", — додав Монатик.
Шанувальники в коментарях підтримали артиста: "Так пишаємося всім тим, що Ви робите для нашої неньки-України…для маленьких українців🥺💙💛".
Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.
Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.
Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.