Популярний український виконавець Дмитро Монатик (Monatik) показав, чим займався під час свого останнього приїзду до Києва.

За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

20 листопада а усьому світі відзначається Міжнародний день дитини, започаткований Генеральною асамблею ООН та ЮНІСЕФ. Із цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Дмитро Монатик показав зворушливі кадри свого візиту в Охматдит у Києві.

"Дуже хочеться, щоб наші діти росли в мирі та пам’ятали своє дитинство яскравим, спокійним та різнобарвним. Щоб не чули ракет, вибухів, сирен та пострілів, а створювали свої мрії, які згодом впевнено перетворюватимуться на життєві цілі… добрі та корисні", — наголосив Діма.

Відвідавши декілька днів тому Охматдит, співак доєднався до арт-терапії для дітей, які проходять там лікування.

"Разом ми створили квітку, що розмалювали діти. Дякую організаторам та лікарям, що підтримуєте моральний стан нашого майбутнього покоління. Це надзвичайно важливо!", — додав Монатик.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста: "Так пишаємося всім тим, що Ви робите для нашої неньки-України…для маленьких українців🥺💙💛".

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.