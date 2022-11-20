За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.
20 ноября во всем мире отмечается Международный день ребенка , который был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН и ЮНИСЕФ. По этой причине на своей странице в Instagram Дмитрий Монатик показал трогательные кадры своего визита в Охматдет в Киеве.
"Очень хочется, чтобы наши дети росли в мире и помнили свое детство ярким, спокойным и разноцветным. Чтобы не слышали ракет, взрывов, сирен и выстрелов, а создавали свои мечты, которые впоследствии будут уверенно превращаться в жизненные цели… добрые и полезные" , – подчеркнул Дима.
Посетив несколько дней назад Охматдет, певец присоединился к арт-терапии для детей, проходящих там лечение.
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"Вместе мы создали цветок, который разрисовали дети. Спасибо организаторам и врачам, что поддерживаете моральное состояние нашего будущего поколения. Это очень важно!", - добавил Монатик.
Поклонники в комментариях поддержали артиста: "Так гордимся всем тем, что Вы делаете для нашей матушки-Украины…для маленьких украинцев 🥺💙💛".
Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.
Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.
Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.