Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (Monatik) показал, чем занимался во время своего последнего приезда в Киев.

За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.

20 ноября во всем мире отмечается Международный день ребенка , который был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН и ЮНИСЕФ. По этой причине на своей странице в Instagram Дмитрий Монатик показал трогательные кадры своего визита в Охматдет в Киеве.

"Очень хочется, чтобы наши дети росли в мире и помнили свое детство ярким, спокойным и разноцветным. Чтобы не слышали ракет, взрывов, сирен и выстрелов, а создавали свои мечты, которые впоследствии будут уверенно превращаться в жизненные цели… добрые и полезные" , – подчеркнул Дима.

Посетив несколько дней назад Охматдет, певец присоединился к арт-терапии для детей, проходящих там лечение.

"Вместе мы создали цветок, который разрисовали дети. Спасибо организаторам и врачам, что поддерживаете моральное состояние нашего будущего поколения. Это очень важно!", - добавил Монатик.

Поклонники в комментариях поддержали артиста: "Так гордимся всем тем, что Вы делаете для нашей матушки-Украины…для маленьких украинцев 🥺💙💛".

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.