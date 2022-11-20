Українська співачка Тіна Кароль трохи розповіла про те, чим зараз займається зі своєю командою та як проходять її будні. За словами артистки, кожен не забуває допомагати ЗСУ та про потреби українців.

«Ми також допомагаємо всім, що можемо. Звісно, ​​ми не можемо допомогти зброєю. Тому що… Ну як сказати, це ж має бути якась спеціальна формула – як же це називається? Мій фонд більш гуманітарний.

Ось зараз ми відшили теплий одяг на фронт, купили машину хлопцям у Херсоні. На ній саме заїжджали тоді, однієї з перших. Хвилююся за них!» - Поділилася Тіна останніми подіями.

«Тіночка ти супер ❤️; Молодець; Еталон краси Тіна Кароль; Краса, талант і щедре щире серце все це відображено в нашій Тіні; А інакше – мабуть? У тебе така можливість це робити! Така сила! - пишуть у мережі.

Раніше Кароль вдалося торкнутися емоцій шанувальників.

«Побачивши сьогодні сиріт – (я дуже хвилювалася) зрозуміла, що мені не вистачає друзів та простого людського – «а як ти»? Ми заповнювали анкету як у школі, як колись раніше:

"Ім'я прізвище. Скільки років. День народження. Улюблена тварина. Улюблена страва. Хобі. Побажання. Це так….. 🥺» - поділилася Тіна.

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