Украинская певица Тина Кароль немного рассказала о том, чем сейчас занимается со своей командой и как проходят ее будни. По словам артистки, каждый не забывает помогать ВСУ и о нуждах украинцев.

«Мы также помогаем всем, чем можем. Конечно, мы не можем помочь оружием. Потому что… Ну как сказать, это ведь должна быть какая-то специальная формула – как же это называется? Мой фонд больше гуманитарный.

Вот сейчас мы отшили теплую одежду на фронт, купили машину парням в Херсон. На ней как раз заезжали тогда, одной из первых. Волнуюсь за них!» - поделилась Тина последними событиями.

«Тиночка ты супер ❤️; Молодец; Эталон красоты Тина Кароль; Красота, талант и щедрое искреннее сердце это все отражено в нашей Тине; А иначе – должно быть? У тебя такая возможность это делать ! Такая сила!» - пишут в сети.

Ранее Кароль удалось затронуть эмоции поклонников.

«Увидев сегодня сирот – (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого – «а как ты»? Мы заполняли анкету как в школе, как когда-то раньше:

«Имя Фамилия. Сколько лет. День рожденья. Любимое животное. Любимое блюдо. Хобби. Пожелания. Это так….. 🥺» - поделилась Тина.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

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