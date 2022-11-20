Продюсер та тренер «Голосу країни-12» Потап показав нові кадри зі зйомок проекту та отримав бурхливу відповідь від українців.

Відомий український виконавець та продюсер Потап повернувся до ролі одного із членів журі на пісенному шоу, тому показує нові кадри досить активно. Нагадаємо, фіналістами з команди Потапа стали Павло Нажига, Каріна Столаба, Михайло Цар та Василь Палюх.

"Дякую команді Голосу" - подякував Потапу під новими кадрами, на яких засвітилася також і його колега, Ольга Полякова.

«Слава Україні 💙💛🇺🇦 Ну і звичайно, не забувайте про свої очі 😎; добре, коли так; продовжуємо роботу» - відповідають у мережі.

Також він подякував зірковим колегам англійською мовою та поділився кадрами, на яких артисти разом з ним чекали виступу в метро, ​​у тому числі і його близькі друзі - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Нагадаємо, столичному метро влаштували сцену "Голосу країни", але далеко не всім це до вподоби.

Вже цієї неділі , 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться суперфінал музичного проекту "Голос країни-12". Глядачі побачать виступи суперфіналістів із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди "Другий шанс" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Зарицької.

Напомним, на что готова подопечная Потапа и фаворитка Позитива ради победы в "Голосі країни".

Також вирішено долю команди Вакарчука, який пішов із "Голосу країни", згодні не всі.

Крім того, Полякова емоційно відреагувала на повернення Кароль до "Голосу країни".