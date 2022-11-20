Відомий український виконавець та продюсер Потап повернувся до ролі одного із членів журі на пісенному шоу, тому показує нові кадри досить активно. Нагадаємо, фіналістами з команди Потапа стали Павло Нажига, Каріна Столаба, Михайло Цар та Василь Палюх.
"Дякую команді Голосу" - подякував Потапу під новими кадрами, на яких засвітилася також і його колега, Ольга Полякова.
«Слава Україні 💙💛🇺🇦 Ну і звичайно, не забувайте про свої очі 😎; добре, коли так; продовжуємо роботу» - відповідають у мережі.
Також він подякував зірковим колегам англійською мовою та поділився кадрами, на яких артисти разом з ним чекали виступу в метро, у тому числі і його близькі друзі - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.
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Нагадаємо, столичному метро влаштували сцену "Голосу країни", але далеко не всім це до вподоби.
Вже цієї неділі , 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться суперфінал музичного проекту "Голос країни-12". Глядачі побачать виступи суперфіналістів із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди "Другий шанс" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Зарицької.
Напомним, на что готова подопечная Потапа и фаворитка Позитива ради победы в "Голосі країни".
Також вирішено долю команди Вакарчука, який пішов із "Голосу країни", згодні не всі.
Крім того, Полякова емоційно відреагувала на повернення Кароль до "Голосу країни".