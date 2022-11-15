В эфир вышел очередной выпуск вокального проекта «Голос країни», который был записан еще до полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

Таким образом украинцы узнали, кто из участников «Голоса країни», пройдя этап Нокатуты, получил право на участие в прямых эфирах.

Напомним, что тренерами этого сезона стали Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева, а также Святослав Вакарчук. Однако после полномасштабного военного вторжения лидер группы «Окена Эльзы» принял решение отказаться от своего участия в «Голосе» и сосредоточиться на благотворительных концертах и на поездках на фронт, чтобы музыкой поддержать украинских защитников.

Таким образом для зрителей еще и сохранялась интрига, что будет с командой Вакарчука.

И вот стало известно, что нового тренера не будет, а артисты, которых выбрал Вакарчук и которые пройшли в прямые эфиры, будут распределены в команды других тренеров.

Так, Алие Хаджабадинова попала в команду Нади Дорофеевой, Анна Киндзерская к Оле Поляковой, а Михаил Царь теперь в команде Потапа.

В свою очередь некоторые зрители без восторга приняли это решение. Так, некоторые высказались за то, чтобы ради целой команды был приглашен другой тренер, а другие же признались, что их расстроил уход Вакарчука.

«Обидно за команду Вакарчука, а Потап даже не вышел в эфир», «Очень жаль, что Вакарчук отказался. Очень сильные участники! Это его выбор, он питал надежду и надежду на победу. Как поступить с его участниками, надо было спросить Вакарчука. Возможно, он бы посоветовал, как поступить. А делать лотерею из участников это унизительно. Они точно такого отношения не заслуживают», «Нормально, учатников распределили, грубо говоря "методом тыка". Как будто товар какой-то....», «Ну такое….», - обсуждат неожиданный поворот в шоу телезрители.

Напомним, Тина Кароль вдруг появилась в «Голосе страны», но уже в новом качестве.

Также сообщалось, что Потап, котоырй только недавно вернулся в Украину, был замечен в Берлине.

Кроме того, Politeka.net писала, что ранее Вакарчука поддержали в его решении уйти из шоу ради того, чтобы быть полезным стране и воинам.