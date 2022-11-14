В нем тренерам проекта, которыми, напомним, стали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Потап и Святослав Вакарчук, пришлось выбирать именно тех участников, которые попадут в прямые эфиры.
Напомним также, что Святослав Вакарчук после 24 февраля принял решение покинуть «Голос», чтобы сконцентрироваться на поездках на фронт и выступлениях для украинских защитников.
По правилам шоу, звездные тренеры могли дать возможность попасть в прямые эфиры только трем своим подопечным. В этом непростом решении им помоглаи их советники. Для Нади Дорофеевой им стал друг и коллега Алексей Завгородний (Позитив), а Оля Полякова заручилась поддержкой Тины Кароль.
Отметим, таким образом Кароль получила возможность неожиданно вернуться в «Голос», где она была тренером в минувших сезонах.
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«Певица, самый опытный тренер "Голосу країни" и тренер, у которой есть в своем арсенале больше всего побед", — представила Тину ведущая проекта Екатерина Осадчая.
В свою очередь Полякова поблагодарила Тину за готовность помочь.
«Я очень тебе благодарна, что ты пришла ко мне. Видите, какой у меня козырь в кармане», - сказала Полякова.
Напомним, Потап, который лишь недавно вернулся в Украину, был замечен в Берлине.
Также сообщалось, что Мишель Андраде рассказала о своей жизни после разрыва контракта с Потапом.
Кроме того, Politeka.net писала, что Тина Кароль в объятиях Поляковой смутила неожиданным заявлением.