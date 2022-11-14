В эфир вышел последний выпуск проекта «Голос країни», который успели снять еще до полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

В нем тренерам проекта, которыми, напомним, стали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Потап и Святослав Вакарчук, пришлось выбирать именно тех участников, которые попадут в прямые эфиры.

Напомним также, что Святослав Вакарчук после 24 февраля принял решение покинуть «Голос», чтобы сконцентрироваться на поездках на фронт и выступлениях для украинских защитников.

По правилам шоу, звездные тренеры могли дать возможность попасть в прямые эфиры только трем своим подопечным. В этом непростом решении им помоглаи их советники. Для Нади Дорофеевой им стал друг и коллега Алексей Завгородний (Позитив), а Оля Полякова заручилась поддержкой Тины Кароль.

Отметим, таким образом Кароль получила возможность неожиданно вернуться в «Голос», где она была тренером в минувших сезонах.

«Певица, самый опытный тренер "Голосу країни" и тренер, у которой есть в своем арсенале больше всего побед", — представила Тину ведущая проекта Екатерина Осадчая.

В свою очередь Полякова поблагодарила Тину за готовность помочь.

«Я очень тебе благодарна, что ты пришла ко мне. Видите, какой у меня козырь в кармане», - сказала Полякова.

Напомним, Потап, который лишь недавно вернулся в Украину, был замечен в Берлине.

Также сообщалось, что Мишель Андраде рассказала о своей жизни после разрыва контракта с Потапом.

Кроме того, Politeka.net писала, что Тина Кароль в объятиях Поляковой смутила неожиданным заявлением.