Продюсер и тренер «Голосу країни-12» Потап показал новые кадры со съемок проекта и получил бурный ответ от украинцев.

Известный украинский исполнитель и продюсер Потап вернулся к роли одного из членов жюри на песенном шоу, поэтому показывает новые кадры довольно активно. Напомним, финалистами из команды Потапа стали Павел Нажига, Карина Столаба, Михаил Царь и Василий Палюх.

"Спасибо команде Голоса" - поблагодарил Потап под новыми кадрами, на которых засветилась также и его коллега, Ольга Полякова.

«Слава Украине 💙💛🇺🇦 Ну и конечно, не забывайте о своих глазах 😎; хорошо, когда так; продолжаем работу» - отвечают в сети.

Также он поблагодарил звездных коллег на английском языке и поделился кадрами, на которых артисты вместе с ним ждали выступления в метро, в том числе и его близкие друзья - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Напомним, столичном метро устроили сцену "Голоса страны", но далеко не всем это по душе.

Уже в это воскресенье , 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится суперфинал музыкального проекта "Голос країни-12". Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.

Напомним, на что готова подопечная Потапа и фаворитка Позитива ради победы в "Голосі країни".

Также решена судьба команды Вакарчука, который ушел из "Голоса країни", согласны не все.

Кроме того, Полякова эмоционально отреагировала на возвращение Кароль в "Голос країни".