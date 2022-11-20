Як пише Politeka.net , Даша Хлистун - відома українська модель, яка стала першим за всю історію українським ангелом Victoria's Secret. Зірка нещодавно вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг збудувати стосунки з переможницею проекту - гімнасткою Дашею Ульяновою. Не забуває Хлистун і про Інстаграм, де ділиться яскравими образами зі зйомок, а також особистими кадрами.
А цього разу Даша поділилася фото, де позувала у шкіряному міні та ботфортах. Зірка опублікувала кілька фото, вражаючи своїми ідеальними формами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Гарна", "Вогонь", "Підкажіть будь ласка фірму чобіт".
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