Молодая гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» с Максом Михайлюком начала активно вести свой блог. В Инстаграм Даша Ульянова нередко интригует стильными образами, которые представляет на новых кадрах из ярких фотосессий.

В этот раз девушка снова впечатлила подтянутой фигурой, интересным нарядом и макияжем. Как правило, Даша старается показывать разные луки, однако всегда делает акцент именно на формах. После похудения девушка следит за собой особенно тщательно.

«Боже, как хороша 😍;Даша, ты шикарна!!! 😍😍😍 one love 🫦💞; Мне интересно, где все же подсушили волосы?)🤔😁; Красотка😍; Красотка❤️; Хорошо😍; 😍а когда такая как Даша то вдвое 😍» - пишут в сети.

Стоит отметить, о своем преображении Ульянова говорила не раз - она сбросила более 10 кг, сделала губы, сменила стиль и начала больше заботиться о здоровье, чтобы не возвращаться к виду из прошлого.

Более того, девушка старается честно показать и рассказать, как иногда тяжело даются перемены. К примеру, ранее она пожаловалась на снова набранный вес и постаралась это оптимально исправить, довольно активно тренируясь.

Напомним, "Эмоции переполняют": звезда "1+1" Алла Мазур поздравила украинцев с важным событием.

Как сообщала Politeka, "Ранен и разбит": Каминская из "НеАнгелов" неожиданно объявилась в Харькове и показала кадры разрушений.

Также Politeka писала, что "Я горжусь нашими воинами": Лобода обратилась к украинцам после освобождения Херсона.