Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая стала первым за всю историю украинским ангелом Victoria's Secret. Звезда недавно вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта - гимнасткой Дашей Ульяновой. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится яркими образами со съемок, а также личными кадрами.

А в этот раз Даша поделилась фото, где позировала в кожаном мини и ботфортах. Звезда опубликовала несколько фото, впечатляя своими идеальными формами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Огонь", "Подскажите пожалуйста фирму сапог".

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