Тренер 12-го сезону «Голосу країни» Потап не зміг втримати емоцій в прямому ефірі шоу, фінал якого відбувся у метро.

Після виступу фіналіста Василя Палюха Потап зізнався, що плакав.

«Ну що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Ти божа людина, я знаю, скільки ти робиш для України. Але найголовніше – ти сьогоні тут і ти лікуєш наші душі і серця. Василе, дякую тобі за це», - звернувся до співака Потап.

Нагадаємо, молодий волинянин Василь Палюх із села Сошичне Камінь-Каширського району навчаєтсья і прислуговує у церкві та є іподияконом.

На сліпих прослуховуваннях під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися троє суддів: Святослав Вакарчук, Надія Дорофеєва та Потап.

Однак, як виявилося, Василь дуже хотів потрапити у команду Полякової. Зрештою хлопець обрав Потапа і пройшов далі.

Додамо, що за активну музичну діяльність та унікальний талант у 2014 році Василя Палюха нагороджено премією «Людина року» волинського краю. Крім того, у 2016-му році Василь переміг у «Караоке на Майдані».

«В нашій сім’ї четверо хлопців – і всі творчі. З Василем багато поїздили по Україні на різні конкурси і фестивалі», - розповідала мама Василя.

Коментуючи виступ Палюха у фіналі «Голосу країни», українці кажуть, що в хлопця голос від Бога:

«Це точно - Божа людина з божим голосом», «Дзвіночок Бога!», «Від Бога до серця, від серця до Бога. Дякую!», «Співає серцем», «Заплакала», «Гарне виконання».

Нагадаємо, не всім сподобалося, хто переміг у "Голосі країни-12".

Також повідомлялось, що Оля Полякова відреагувала на переможницу і дала обіцянку артисту зі своєї команди.

Крім того, Politeka.net писала, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.