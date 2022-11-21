Після виступу фіналіста Василя Палюха Потап зізнався, що плакав.
«Ну що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Ти божа людина, я знаю, скільки ти робиш для України. Але найголовніше – ти сьогоні тут і ти лікуєш наші душі і серця. Василе, дякую тобі за це», - звернувся до співака Потап.
Нагадаємо, молодий волинянин Василь Палюх із села Сошичне Камінь-Каширського району навчаєтсья і прислуговує у церкві та є іподияконом.
На сліпих прослуховуваннях під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися троє суддів: Святослав Вакарчук, Надія Дорофеєва та Потап.
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Однак, як виявилося, Василь дуже хотів потрапити у команду Полякової. Зрештою хлопець обрав Потапа і пройшов далі.
Додамо, що за активну музичну діяльність та унікальний талант у 2014 році Василя Палюха нагороджено премією «Людина року» волинського краю. Крім того, у 2016-му році Василь переміг у «Караоке на Майдані».
«В нашій сім’ї четверо хлопців – і всі творчі. З Василем багато поїздили по Україні на різні конкурси і фестивалі», - розповідала мама Василя.
Коментуючи виступ Палюха у фіналі «Голосу країни», українці кажуть, що в хлопця голос від Бога:
«Це точно - Божа людина з божим голосом», «Дзвіночок Бога!», «Від Бога до серця, від серця до Бога. Дякую!», «Співає серцем», «Заплакала», «Гарне виконання».
Нагадаємо, не всім сподобалося, хто переміг у "Голосі країни-12".
Також повідомлялось, що Оля Полякова відреагувала на переможницу і дала обіцянку артисту зі своєї команди.
Крім того, Politeka.net писала, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.