Відома співачка Тіна Кароль зацікавила палкими танцями на одному зі своїх виступів.

Відома українська співачка Тіна Кароль активно веде Інстаграм, розповідає про концерти, творчість та свої плани для нових робіт. При цьому звіти з виступів Тіна надає не так часто.

На фан-сторінках Тіни можна побачити періодично цікаві відео з концертів Кароль. Виступаючи у чорному блискучому топі та брючному костюмі, артистці вдалося підкреслити найкраще, а також зацікавити пластичністю рухів.

«Тіна просто ❤️‍🔥; Це просто красуня клас 😍😍😍я люблю Тіна Кароль; Супер 🙌; правда добре; Просто енергійний виступ Тіни Кароль; Шахерезада тут відпочиває, під королевою підлога як палає» - пишуть шанувальники.

За словами артистки, кожен не забуває допомагати ЗСУ та про потреби українців.

«Ми також допомагаємо всім, що можемо. Звісно, ​​ми не можемо допомогти зброєю. Тому що… Ну як сказати, це ж має бути якась спеціальна формула – як же це називається? Мій фонд більш гуманітарний» - поділилася Тіна останніми подіями.

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