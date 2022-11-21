Відома українська співачка Тіна Кароль активно веде Інстаграм, розповідає про концерти, творчість та свої плани для нових робіт. При цьому звіти з виступів Тіна надає не так часто.
На фан-сторінках Тіни можна побачити періодично цікаві відео з концертів Кароль. Виступаючи у чорному блискучому топі та брючному костюмі, артистці вдалося підкреслити найкраще, а також зацікавити пластичністю рухів.
«Тіна просто ❤️🔥; Це просто красуня клас 😍😍😍я люблю Тіна Кароль; Супер 🙌; правда добре; Просто енергійний виступ Тіни Кароль; Шахерезада тут відпочиває, під королевою підлога як палає» - пишуть шанувальники.
За словами артистки, кожен не забуває допомагати ЗСУ та про потреби українців.
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«Ми також допомагаємо всім, що можемо. Звісно, ми не можемо допомогти зброєю. Тому що… Ну як сказати, це ж має бути якась спеціальна формула – як же це називається? Мій фонд більш гуманітарний» - поділилася Тіна останніми подіями.
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