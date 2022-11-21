Известная украинская певица Тина Кароль активно ведет Инстаграм, рассказывает о концертах, творчества и своих планах для новых работ. При этом отчеты с выступлений Тина предоставляет не так часто.

На фан-страницах Тины можно увидеть периодически довольно интересные видео с концертов Кароль. Выступая в черном блестящем топе и брючном костюме, артистке удалось подчеркнуть самое лучше, а также заинтересовать пластичностью движений.

«Тина просто ❤️‍🔥; Это просто красавица класс 😍😍😍я люблю Тина Кароль; Супер 🙌; правда хорошо; Просто энергичное выступление Тины Кароль; Шахерезада явно здесь отдыхает, под королевой пол как пылает» - пишут поклонники.

По словам артистки, каждый не забывает помогать ВСУ и о нуждах украинцев.

«Мы также помогаем всем, чем можем. Конечно, мы не можем помочь оружием. Потому что… Ну как сказать, это ведь должна быть какая-то специальная формула – как же это называется? Мой фонд больше гуманитарный» - поделилась Тина последними событиями.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

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