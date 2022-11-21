Настя Каменських після повернення з Іспанії чи не щодня публікує в Інстаграм різні зауваження, плани на майбутнє та розповідатиме про свою діяльність. На цей раз як посла фонду Настя Каменських відвідала онкохворих дітей в Охмадеті.

На честь 5-річчя свого сольного проекту NK створила благодійний аукціон на підтримку онкохворих дітей.

Каменських розповіла, що сама серед лотів залишила свої унікальні костюми, нагороду «Співачка року», а також виставила як нагороду онлайн-зустріч за найбільший внесок.

«Це так ніжно 😍❤️; До сліз 😢❤️; Дякую; І це правда 🥰; Настя 🥰🥰🥰; Дякую; І це правда 🥰; скрізь встигаєте, потужно; подобається ця старанність» - відповідають також у мережі.

«Сьогодні всім нам важливо бути почутими. Важливо говорити про свої почуття. Важливо цінувати тих, хто поряд. Важливо допомагати, але не забувати і про себе. Важливо любити та ділитися цим почуттям з тими, кому його не вистачає. Важливо пишатися своїм корінням і знати історію. Важливо боротися кожному своєму фронті. Важливо бути сильними» – раніше писала Настя.

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