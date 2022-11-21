Настя Каменских после возвращения с Испании едва ли не каждый день публикует в Инстаграм различные замечания, планы на будущее и рассказывать о своей деятельности. В этот раз как посла фонда Настя Каменских посетила онкобольных детей в Охмадете.

В честь 5-летия своего сольного проекта NK создала благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей.

Каменских рассказала, что сама среди лотов оставила свои уникальные костюмы, награду «Певица года», а также выставила в качестве награды онлайн-встречу за ​​самый большой вклад.

«Это так нежно😍❤️; До слез😢❤️; Спасибо; И это правда 🥰; Настя 🥰🥰🥰; Спасибо; И это правда 🥰; везде успеваете, мощно; нравится это усердие» - отвечают также в сети.

«Сегодня всем нам важно быть услышанными. Важно говорить о своих чувствах. Важно ценить тех, кто рядом. Важно помогать, но не забывать и о себе. Важно любить и делиться этим чувством с теми, кому его очень не хватает. Важно гордиться своими корнями и знать историю. Важно бороться каждому на своем фронте. Важно быть сильными» - ранее писала Настя.

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