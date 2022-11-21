Популярна українська телеведуча Марічка Падалко вже 270 днів із початку вторгнення намагається розповідати про ситуацію в країні на своїй сторінці в Інстаграмі. Цього разу Марічка розповіла, за повідомленням Інституту вивчення війни, ворог перекинув туди частину військ, виведених із Херсона, і розстрілює Бахмут із усієї можливої ​​зброї.

Відомо, що в Польщі провели в останній шлях двох загиблих внаслідок падіння ракети (відео 4). Розслідування інциденту, тим часом, продовжується. Прем'єр Польщі заявив, що чия впала ракета, доки не знають

Україна готує добровільну евакуацію для мешканців Херсона через знищену росіянами інфраструктуру (відео 5).

«Окупанти перед втечею пограбували Херсонський краєзнавчий музей (фото 6)

Організація «протестів» проти відключення світла, здається, останній шанс для Росії приборкати український спротив. Через проросійські телеграм-канали вже поширюються відповідні меседжі (фото 7), а на російських ток-шоу про такий енергетичний шантаж говорять дуже відверто (відео 8)

Водночас українські хакери своєрідно привітали росіян із Днем ракетних військ та артилерії та запустили свій ролик для власників кабельного телебачення (відео 9)» ділиться Падалко.

Вона додає, 21 листопада у День гідності та свободи, українців закликають підтримати тих, хто досі проживає на окупованих територіях – пов'язати жовту стрічку та викласти фото у соцмережах #yellowribbon #жовта стрічка.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.