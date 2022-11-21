Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко уже 270 дней с начала вторжения старается рассказывать о ситуации в стране на своей странице в Инстаграм. В этот раз Маричка рассказала, по сообщению Института изучения войны, враг перебросил туда часть войск, выведенных из Херсона, и расстреливает Бахмут из всего возможного оружия.

Известно, в Польше провели в последний путь двух погибших в результате падения ракеты (видео 4). Расследование инцидента, между тем, продолжается. Премьер Польши заявил, что чья упала ракета, пока не знают

Украина готовит добровольную эвакуацию для жителей Херсона из-за уничтоженной россиянами инфраструктуры (видео 5).

«Оккупанты перед побегом разграбили Херсонский краеведческий музей (фото 6)

Организация «протестов» против отключения света, кажется, последний шанс для россии обуздать украинское сопротивление. Через пророссийские телеграмм-каналы уже распространяются соответствующие месседжи (фото 7), а на российских ток-шоу о таком энергетическом шантаже говорят очень откровенно (видео 8)

В то же время украинские хакеры своеобразно поздравили россиян с Днем ракетных войск и артиллерии и запустили свой ролик для владельцев кабельного телевидения (видео 9)» делится Падалко.

Она добавляет, 21 ноября в День достоинства и свободы, украинцев призывают поддержать тех, кто до сих пор проживает на оккупированных территориях - связать желтую ленту и выложить фото в соцсетях #yellowribbon #желтая лента.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.