Анна Богдан стала відомою у соціальній мережі після перемоги в одному із сезонів шоу «Холостяк». Разом із головним героєм проекту Михайлом Заливаком вона жила близько року і будувала плани на майбутнє, проте після раптового розставання Ганна не стала розкривати причин їхнього роз'їзду.

Тепер Ганна живе окремо, але разом із їхнім вихованцем, часто розповідає про роботу (вона вже давно працює турагентом) та дивує образами. Оскільки тему особистого життя Богдан не обговорює, в мережі переважно можна побачити кадри з акцентами на її зовнішності.

Струнка переможниця «Холостячка» та екс-модель цього разу вирішила знову оновити зачіску. Нещодавно вона зістригла довгі кучері, а тепер також вирішила і трохи змінити колір волосся, оновивши відтінок.

Життям Анни, як і раніше, цікавиться багато шанувальників, задають їй незручні питання і також запитують про секрети краси. Так як раніше Богдану вдалося скинути більше десяти зайвих кг і вона не раз розповідала про правила здорового схуднення.

Зараз екс-модель демонструє своїм нові захоплення та показує підтягнуті форми у чорному силуетному костюмі.

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