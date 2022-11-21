Анна Богдан стала известной в социальной сети после победы в одном из сезонов шоу «Холостяк». Вместе с главным героем проекта Михаилом Заливако она жила около года и строила планы на будущее, однако после внезапного расставания Анна не стала раскрывать причины их разъезда.

Теперь Анна живет отдельно, но вместе с их питомцем, часто рассказывает о работе (она уже давно работает турагентом) и удивляет образами. Поскольку тему личной жизни Богдан не обсуждает, в сети в основном можно увидеть кадры с акцентами на ее внешности.

Стройная победительница «Холостячка» и экс-модель в этот раз решила снова обновить прическу. Не так давно она состригла длинные кудри, а теперь также решила немного сменить цвет волос, обновив оттенок.

Жизнью Анны по-прежнему интересуется много поклонников, задают ей неловкие вопросы и также спрашивают о секретах красоты. Так как ранее Богдан удалось скинуть более десяти лишних кг и она не раз рассказывала о правилах здорового похудения.

Сейчас экс-модель демонстрирует своим новые увлечения и показывает подтянутые формы в черном силуэтном костюме.

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