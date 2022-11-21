Як повідомляє Politeka.net, рівно 9 років тому в Україні розпочалася Революція Гідності, Майдан, який об'єднав сотні тисяч людей із різних міст країни у боротьбі за свої права та свободи. З того часу, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Український музикант Святослав Вакарчук у День Гідності звернувся до українців у своєму Instagram.

З нагоди свята музикант Святослав Вакарчук прикріпив жовту стрічку до своєї толстовки. Варто зазначити, що "Жовта стрічка" - рух громадського опору на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення.

"У День гідності та свободи я пов'язую її на знак підтримки незламних українців, які чинили опір на тимчасово окупованих територіях. Дев'ять років тому ми вийшли саме за гідність і нашу свободу, за право бути вільними у думках, діях, виборі. Сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу. І йтимемо разом до Перемоги", – написав Святослав Вакарчук .

Користувачі мережі приєдналися до привітань та написали коментарі, в яких увірували у щасливе майбутнє, що обов'язково настане в нашій країні.

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