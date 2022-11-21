Как сообщает Politeka.net, ровно 9 лет назад в Украине началась Революция Достоинства, Майдан, объединивший сотни тысяч людей из разных городов страны в борьбе за свои права и свободы. С тех пор, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук в День Достоинства обратился к украинцам в своем Instagram.

По случаю праздника, музыкант Святослав Вакарчук прикрепил желтую ленточку к своей толстовке. Стоит отметить, что "Жовта стрічка"— движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения.

"В День достоинства и свободы я повязываю ее в знак поддержки несокрушимых украинцев, сопротивляющихся на временно оккупированных территориях. Девять лет назад мы вышли именно за достоинство и нашу свободу, за право быть свободными в мыслях, действиях, выборе. Сегодня мы продолжаем эту борьбу. И будем идти вместе к Победе", – написал Святослав Вакарчук.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали комментарии, в которых уверовали в счастливое будущее, что обязательно настанет в нашей стране.

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