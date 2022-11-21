Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео із "Голосу країни", яким довела до сліз.

Як відомо, у неділю, 20 листопада, відбувся фінал вокального шоу "Голос країни", де Надя була у журі. На цьому концерті виступав учасник-військовий Давид Маскіса, який своїм співом довів до сліз і тренерів та глядачів. Дорофєєва показала фрагмент його виступ у своєму мікроблозі.

У підписі до публікації Надя написала: "Це виступ для мене поза конкурсом. Це набагато більше. Зараз я переглядаю твій виступ і плачу. Знову. Ти мій переможець. Пишаюся тобою неймовірно".

Українці відразу почали коментувати відео: "Не описати словами", "Для мене він переміг!", "Моє серце з ним", "Ця пісня реально гімн, тут все сказано – Україна єдина", "Кращий!", "Це чудово, а особливо коли це звучить з вуст наших мужніх захисників", "Від цього виступу ридала", "Для нас він переможець 12 сезону!", "Цей виступ був таким дивним і зворушливим", "Зачепив усіх нас і дуже зворушив своїм виступом" , "Для мене він переможець", "Наші захисники найкращі та герої України".

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