Настя Каменських зазначила, що свобода – частина ДНК кожного українця і скільки б не пройшло часу, ми готові боротися за неї знову і знову.

Як повідомляє Politeka.net , Україна 21 листопада відзначає День Гідності та Свободи, які стали уособленням боротьби громадян із політичними режимами у 2004 та 2013 роках. Українська співачка Настя Каменських цього дня написала слова підтримки та поміркувала, наскільки свобода важлива для нас усіх.



Настя Каменських зазначила, що свобода – частина ДНК кожного українця і скільки б не пройшло часу, ми готові боротися за неї знову і знову. Це довели вісім місяців війни.

"За останні майже 9 місяців українці ще раз показали світові, наскільки важлива для них свобода і з якою гідністю вони можуть за неї боротися. Бо неможливо відібрати те, що є частиною тебе. У нас з вами неймовірна країна, в якій живуть такі ж неймовірні , гідні своєї Батьківщини люди. Тому я вірю, що все буде добре. І в Україні знову запанують мир та згода”, - зазначила Настя Каменських .

Крім того, артистка опублікувала особистий знімок, на якому стоїть у профіль, обгорнувши навколо плечей український прапор.

У коментарях українці зазначали, що вірять у нашу перемогу. А також написали кілька компліментів для співачки: "Воля для українця понад усе!", "Безумно красиво", "Дух свободи - це генетична якість українця".

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