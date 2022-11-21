Хоча 20 листопада в Харкові було досить холодно, падав сніг, але це не завадило Сергію Бабкіну виступити просто неба.

Як повідомляє Politeka.net , усі ці місяці родина Бабкіних жила в Німеччині. Днями співак Сергій Бабкін уперше приїхав додому, щоб зустрітися із шанувальниками, дати концерти та інтерв'ю. Він наважився відвідати рідний Харків і навіть виступив посеред міста. Відео з виступом з'явилося на його сторінці у Instagram.

Хоча 20 листопада в Харкові було досить холодно, падав сніг, але це не завадило Бабкіну виступити просто неба. Артист зібрав городян біля пам'ятника закоханим. Там зіграв улюблені пісні, заспівав для харків'ян, котрі за час повномасштабної війни побачили звірства, на які здатна росія.

До того ж, Сергій Бабкін зустрівся з батьком, який принципово не хотів їхати з міста.

"Харків! У нас вийшов такий крутий експромт! Навіть погода не завадила нам зустрітися! І це теж про незламний Харків! Дякую вам, мої рідні!" – написав Сергій Бабкін під відео.

У коментарях користувачі мережі подякували артисту за концерт і зазначили, що були раді побачити музиканта в Україні: "Ваша музика - зцілює душі", "Сергію, ти як завжди ДУША", "Було так душевно", "Дякую, добре що ти тут у Харкові!".

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