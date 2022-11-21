Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео с "Голосу країни", которым довела до слез.
Как известно, в воскресенье, 20 ноября, состоялся финал вокального шоу "Голос країни", где Надя была в жюри. На этом концерте выступал участник-военный Давид Маскиса, который своим пением довел до слез и тренеров и зрителей. Дорофеева показала фрагмент его выступление в своем микроблоге.
В подписи к публикации Надя написала: "Это выступление для меня вне конкурса. Это гораздо больше. Сейчас я просматриваю твое выступление и плачу. Снова. Ты мой победитель. Горжусь тобой невероятно".
Украинцы тут же принялись комментировать видео: "Не описать словами", "Для меня он победил!", "Мое сердце с ним", "Эта песня реально гимн, здесь все сказано – Украина единая", "Лучший!", "Это прекрасно, а особенно когда это звучит из уст наших мужественных защитников", "От этого выступления рыдала", "Для нас он победитель 12 сезона!", "Это выступление было таким удивительным и трогательным", "Коснулся всех нас и очень растрогал своим выступлением", "Для меня он победитель", "Наши защитники лучшие и герои Украины".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Сын умер через три дня: из россии сбежал друг Путина, "знающий много секретов", подробности
Рф тайно перевезла из Беларуси ракеты, к чему готовится враг: "В ближайшее время..."
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
"Двигаемся": контрнаступление ВСУ продолжается, где идут самые ожесточенные бои
Напомним, "Холостячка" Огневич рассказала, о неловкой жизни без света в Киеве: "Генераторы не справились с таким...".
Как сообщала Politeka, Каменских укуталась в украинский флаг, напомнив о самом важном для украинцев: "Невозможно отнять то, что...".
Также Politeka писала, что Бабкин впервые за 8 месяцев засветился в Украине, успев дать концерт прямо на улице: "Было так душевно".