Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич зізналася, чому тепер непросто займатися творчістю.

Популярна співачка, артистка Злата Огневич, яка також запам'яталася багатьом у ролі другої «Холостячки» на романтичному проекті, продовжує розповідати про себе в Інстаграмі. На відміну від багатьох зіркових колег, артистка ділиться не лише глянсовими кадрами, а й простими моментами з незручними випадковостями.

На цей раз Огневич чесно показала, як доводиться створювати нову композицію в умовах «як усі» - без тепла та електрики. Часті відключення сильно ускладнюють роботу, але артистка намагається триматися:

«Ми все стерпимо! Повернулась додому, світла не було, генератори не впоралися з такою кількістю приладів. Це було дуже складно, але ми зробимо максимально все, щоб завершити наше відео.

І все одно, навіть за таких умов моя команда дуже круто попрацювала!» – додає Злата.

Також Злата розповіла про книги, які їй вдалося прочитати між поїздками та відсутністю бажання взагалі загалом щось робити та вчитися.

"Кажіть, що не вірите у випадковості? Якби Вінстон у потрібний час не опинився там, де опинився, Британія припинила б існування. Потужний лідер із чудовим почуттям гумору. Люблю!", - пише Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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