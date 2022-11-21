Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав новими фотографіями з тату-салону.

Як виявилося, Тарас вирішив зробити чергове татуювання на своєму тілі та вирушив до свого тату-майстра. На нових фотографіях актор зображений з голим торсом, на якому можна побачити рельєфні м'язи та інші татуювання. До речі, з фото, в артиста багато невеликих зображень на тілі.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Забіг до свого майстра". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію актора, засипаючи його компліментами: "Красавець", "Горячо", "Вогонь", "Ви точно образ українського козака! Вони були саме такі красиві", "От же гарний!", "Красавчик" , "А красивий який", "Красівець", "Ох і красивий", "Ну все! Зламалася вся робоча обстановка", "Ви хороші і без тату", "Вибачте, звичайно, але таке враження що ці тату малювала 5-річна дитина фломастером", "Чому немає великих тату?", "Тарас, ти наш козак!", "Красавчик", "Тарас, можна дізнатися, що означає татуювання 26?".

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