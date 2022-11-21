Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил новыми фотографиями из тату-салона.

Как оказалось, Тарас решил сделать очередную татуировку на своем теле и отправился к своему тату-мастеру. На новых фотографиях актер запечатлен с голым торсом, на котором можно увидеть рельефные мускулы и другие татуировки. К слову, судя по фото, у артиста много небольших изображений на теле.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Забежал к своему мастеру". А поклонники тут же принялись комментировать новою публикацию актера, засыпая его комплиментами: "Красавец", "Горячо", "Огонь", "Вы точно образ украинского казака! Они были именно такие красивые", "Вот же хорош!", "Красавчик", "А красивый какой", "Красавец", "Ох и красивый", "Ну все! Сломалась вся рабочая обстановка", "Вы хороши и без тату", "Извините, конечно, но такое впечатление что эти тату рисовал 5 летний ребенок фломастером", "Почему нет больших тату?", "Тарас, ты наш казак!", "Красавчик", "Тарас, можно узнать, что означает татуировка 26?".

Напомним, "Холостячка" Огневич рассказала, о неловкой жизни без света в Киеве: "Генераторы не справились с таким...".

Как сообщала Politeka, Каменских укуталась в украинский флаг, напомнив о самом важном для украинцев: "Невозможно отнять то, что...".

Также Politeka писала, что Бабкин впервые за 8 месяцев засветился в Украине, успев дать концерт прямо на улице: "Было так душевно".