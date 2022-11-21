Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав чарівне фото із дружиною, а у підписі до нього написав зворушливий та дуже емоційний пост.

Як виявилося, Микита вирішив звернутися до українців у День гідності та свободи, який відзначається у річницю початку Революції Гідності, 21 листопада. У своїй посаді телеведучий розповів, як єдність народу допомагає боротися із найлютішим ворогом – росією. А також наголосив, що в ДНК українців закладено гідність та свободу.

"Коли кожен свідомий українець та українка став на захист дому, коли окупанти почали відбирати нашу свободу. Росіяни хотіли відібрати наші життя, хотіли нас стерти з лиця землі, вони просто не визнають нашої незалежності та волі. В українському повітрі навіть відчувається присмак свободи, вона дає нам сміливість будувати кращу країну та допомагає нам бути об'єднанішими. Наша єдність та незламність народу здатна подолати будь-яке зло. Наша гідність дає нам силу продовжувати боротьбу. Боротьбу, котра вже триває віками. Віками ми боролись, боремось та будемо боротись, адже в нашій єдності наша сила. І ми поборемо, бо так говорив Тарас і так говорить наша свобода. Гідність — це насамперед бути людиною, навіть у боротьбі з лютим ворогом. Ми гідні жити вільно на нашій українській землі", - написав Добринін.

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