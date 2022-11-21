Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал очаровательное фото с женой, а в подписи к нему написал трогательный и очень эмоциональный пост.

Как оказалось, Никита решил обратится к украинцам в День достоинства и свободы, который отмечается в годовщину начала Революции Достоинства, 21 ноября. В своем посту телеведущий рассказал, как единство народа помогает бороться со злейшим врагом – россией. А также подчеркнул, что в ДНК украинцев заложены достоинство и свобода.

"Когда каждый сознательный украинец и украинка встал на защиту дома, когда оккупанты начали отбирать нашу свободу. Россияне хотели отобрать нашу жизнь, хотели нас стереть с лица земли, они просто не признают нашей независимости и воли. В украинском воздухе даже чувствуется привкус свободы, она дает нам смелость строить лучшую страну и помогает нам быть более объединенными. Наше единство и несокрушимость народа способно преодолеть любое зло. Наше достоинство дает нам силу продолжать борьбу. Борьбу, которая уже длится веками. Веками мы боролись, боремся и будем бороться, ведь в нашем единстве наша сила. И мы поборем, потому что так говорил Тарас и так говорит наша свобода. Достоинство – это прежде всего быть человеком, даже в борьбе со злейшим врагом. Мы достойны жить свободно на нашей земле", - написал Добрынин.

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