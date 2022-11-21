Анастасія Коротка розповіла, як справляється двом дітям. Вона поділилася, що багато зі своєї рутини не встигає, але намагається дбати про себе.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Андрія Бєднякова - Настя Коротка зараз живе зі старшою донькою Ксенією та новонародженим Остапом у США. Відповідаючи на запитання своїх передплатників у Instagram, Настя розповіла, як це – одній керувати двома дітьми.

Анастасія Коротка розповіла, як справляється двом дітям. Вона поділилася, що багато зі своєї рутини не встигає, але намагається дбати про себе. Ведуча також поділилася кадрами зі своїх буднів.

"Та я нічого не встигаю. Нормальний масаж обличчя вже пів року не робила, манікюр взагалі мовчу. Але для себе вирішила, що обов'язково щодня чищу зуби (мами новонароджених мене зрозуміють), вмиваюсь у холодному душі та застилаю ліжко! Щоб почуватися людиною ", - поділилася дружина Андрія Бєднякова .

Відповідаючи на інше запитання, Настя розповіла, як минають її дні.



"Днями посварилася з Ксенією, потім мирилися. Потім сама себе гризла, що наругала її. Потім сміялися. Потім сопли в Остапа і він не спав. Потім знайшла на голові сиве волосся, такої підстави я не чекала. Так що не виводжу. Вирішила, що сміятися краще, ніж хникати", – розповіла Анастасія Коротка.

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