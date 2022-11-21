Анастасия Короткая рассказала, как справляется двоим детям. Она поделилась, что многое из своей рутины не успевает, но пытается заботиться о себе.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Андрея Беднякова - Настя Короткая сейчас живет со старшей дочкой Ксенией и новорожденным Остапом в США. Отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, Настя рассказала, каково это – одной управляться с двумя детьми.

Анастасия Короткая рассказала, как справляется двоим детям. Она поделилась, что многое из своей рутины не успевает, но пытается заботиться о себе. Ведущая также поделилась кадрами из своих будней.

"Да я ничего не успеваю. Нормальный массаж лица уже пол года не делала, маникюр вообще молчу. Но для себя решила, что обязательно каждый день чищу зубы (мамы новорожденных меня поймут), умываюсь в холодном душе и застилаю кровать! Чтобы чувствовать себя человеком", – поделилась жена Андрея Беднякова.

Отвечая на другой вопрос, Настя рассказала, как проходят ее дни.



"На днях поссорилась с Ксенией, потом мирились. Потом сама себя грызла, что наругала ее. Потом смеялись. Потом сопли у Остапа и он не спал. Потом нашла на голове седые волосы, такой подставы я не ожидала. Так что не вывожу. Но решила, что смеяться лучше, чем хныкать", – рассказала Анастасия Короткая.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

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