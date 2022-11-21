Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала незвичайне фото, а в підписі до нього українцям на честь Дня Гідності та Свободи.

На новій фотографії Ліда зображена на засніженій вулиці. Перед камерою вона з'явилася у теплому затишному вбранні – білій кофті на блискавці з коміром та чорному пальті, на манжеті якого прикріплена символічна жовта стрічка. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Ліда написала: "Історію пишуть безстрашні! Права людини не даються раз і назавжди. Ми кожного дня проходимо тест на їхнє утвердження. Сьогодні, 21 листопада, на честь початку двох революцій – Помаранчевої у 2004-му та Революції Гідності у 2013-му – ми відзначаємо День Гідності та Свободи. Ми пам’ятаємо кожного Героя, хто віддав своє життя за Свободу, Гідність та Незалежність держави! Я вдячна всім, хто нині, на усіх фронтах, захищає нашу територію і наші цінності! #жовтастрічка - символ опору російському терору. Я пов’язую цю стрічку на знак підтримки незламних українських міст. Я знаю, що гідність незламних не зламати! "Моя свобода завжди при мені", — Ліна Костенко".

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