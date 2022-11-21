Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото, а в подписи к нему украинцам в честь Дня Достоинства и Свободы.

На новой фотографии Лида запечатлена на заснеженной улице. Перед камерой она появилась в теплом уютном наряде – белой кофте на молнии с воротником и черном пальто, на манжете которого прикреплена символическая желтая ленточка. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лида написала: "Историю пишут бесстрашные! Права человека не даются раз и навсегда. Мы каждый день проходим тест на их утверждение. Сегодня, 21 ноября, в честь начала двух революций – Оранжевой в 2004 и Революции Достоинства в 2013 – мы отмечаем День Достоинства и Свободы. Мы помним каждого Героя, кто отдал свою жизнь за свободу, достоинство и независимость государства! Я благодарна всем, кто ныне, на всех фронтах, защищает нашу территорию и наши ценности! #жовтастрічка – символ сопротивления русскому террору. Я связываю эту ленту в знак поддержки несгибаемых украинских городов. Я знаю, что достоинство несокрушимых не сломить! "Моя свобода всегда при мне," – Лина Костенко".

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