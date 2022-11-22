Pianoбой розповів, як його у шпиталі дізнався воїн з амнезією, який не згадав навіть власну дружину.

Відомий український співак Дмитро Шуров, відомий під сценічним ім'ям Pianoбой, який гастролює гарячими точками з благодійними концертами, розповів про зворушливий випадок, який стався з ним у шпиталі. Як виявилося, артиста дізнався воїн ЗСУ, який страждав на амнезію і ще не встиг згадати навіть дружину. Проте пісню виконавця боєць навіть зміг заспівати. Про це Шуров згадав в інтерв'ю ЖВЛ.

Артист згадав, що під час одного з благодійних виступів у військовому шпиталі його здивував плач жінки героя, котра побачила, що її чоловік впізнав зірку.

"Коли виходили, стояв хлопець із дружиною. І він так мені: "А, це ви". І почав наспівувати пісню. А вона стоїть і плаче. Я кажу: "А чого ви плачете?" А вона каже: "У нього амнезія". і він мене не пам'ятає. Він мене ще має згадати, свою дружину. А пісню згадав". Там уже всі стояли, плакали, бо це було просто..." – розповів Шуров.

Однак і сам співак часто не стримував сліз під час концертів для бійців ЗСУ. За його словами, музика візуалізується, тому емоції стримати важко. Саме для військових співак повернувся до творчості після 24 лютого. Повномасштабний напад Росії на якийсь час вбив у ньому спрагу написання музики і спонукав займатися волонтерством.

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